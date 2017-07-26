﻿ Народный репортёр. Из развлечений для детей только горка…

Это единственная горка для детей наших пяти домов. Больше детям во дворе играть негде!

Место: ул. Бр. Жубановых, 308, 308-1, 306, 306-1 и ул. 101-й Стрелковой бригады, 13.

Дата: июль 2017 года.

Автор: Жанкужа Айтжанов.

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