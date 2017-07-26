﻿ Народный репортёр. ​В горшках неживые цветы, клумбы пустые

Искусственные цветы украшают автозаправку возле парка им. Первого президента, а клумбы пустые. Будем ли утопать в зелени?

Место: пр. Абулхаир хана.

Дата: 25 июля 2017 года.

Автор: Шолпан.

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