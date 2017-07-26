﻿ ​Народный репортёр. Не стойте под сухим тополем

​Народный репортёр. Не стойте под сухим тополем

Автор:
​Народный репортёр. Не стойте под сухим тополем

Во дворе дома 114 по улице Есет батыра рухнул огромный тополь, засохший несколько лет назад. Рухнул прямо на площадку, где играют дети. Рядом стоит такой же сухой тополь, он еще выше. И никто не знает в какой момент он «уйдет на покой».

Место: ул. Есет батыра, 114.

Дата: июль 2017 года.

Автор: Alexander Legeza.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.07.2017, 17:28
  
Народный репортёр. Вершина инженерной мысли: подпереть забор палками
26.07.2017, 17:28
  
Народный репортёр. У орла разваливается постамент
26.07.2017, 17:21
  
Народный репортёр. Гостиница не работает и портит вид города
26.07.2017, 17:18
  
Народный репортёр. Джип перегородил проход для пешеходов во дворе
26.07.2017, 17:15
  
Народный репортёр. ​Добавьте «с» на вывеску!
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинцы сплотились в борьбе со зловонием
Врачи выставили в Интернете фото пациентки и раскрыли её диагноз «бесплодие»
Что означает бренд Актюбинской области
Вонь – из-за жары днём и прохлады ночью - главный эколог Жаксыгали Иманкулов
В Актобе увеличат количество призывников в армию
Гонок на проспекте не было - замначальника ДВД о смертельной аварии в парке
Народный репортёр. Вершина инженерной мысли: подпереть забор палками
Народный репортёр. У орла разваливается постамент
Народный репортёр. Гостиница не работает и портит вид города
Народный репортёр. Джип перегородил проход для пешеходов во дворе
Loading...