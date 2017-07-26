﻿ Народный репортёр. ​Два года не убирали двор

В Хромтау на ул. Валиханова, 1 во дворе за два с половиной года, что я там живу, ни разу не убирали. Пару раз жильцы убирались и все на этом. КСК не занимается ни домом, ни двором.

Место: Хромтау, ул. Валиханова, 1.

Дата: июль 2017 года.

Автор: Евгения Мажуга.

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