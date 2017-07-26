﻿ Народный репортёр. Долгострой на самом видном месте

В Болашаке огородили землю под строительство дома, но не строят. Проезд для машин закрыт, приходится объезжать. Все в таком состоянии уже несколько лет, да еще и на самом видном месте.

Место: Болашак.

Дата: июль 2017 г.

Автор: анонимная публикация.

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