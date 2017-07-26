﻿ Народный репортёр. Вершина инженерной мысли: подпереть забор палками

Вот как ремонтируют заборы и бордюры в старой части города – просто подпирают палками и досками. Бордюр находится в районе остановки «Казахстан», а забор подперли недалеко от остановки «Улица Байганина».

Место: г. Актобе.

Дата: июль 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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