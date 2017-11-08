﻿ Народный репортёр. В промзоне асфальт укладывают в грязь

Промзона Актобе, дорога в районе АЗХС. Рабочие в дождь укладывают асфальт.
Место: промзона Актобе.
Дата: 7 ноября 2017 года.
Автор: Андрей.
Промзона Актобе, дорога в районе АЗХС. Рабочие в дождь укладывают асфальт.
Место: промзона Актобе.
Дата: 7 ноября 2017 года.
Автор: Андрей.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.