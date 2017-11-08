﻿ Народный репортёр. До Белогорки автобус №49 не едет, людей бросают на трассе

Два раза в неделю автобус №49 должен ходить в п.Белогорка. Ехала домой с двумя детьми в возрасте 1 год 7 месяцев и 4 года. Водитель довез до п. Бекбул-баба и бросил нас и еще 7 человек на трассе. Мы и уговаривали, и ругались. Он нам сказал: это не мои проблемы как вы будете добираться. Мы обращались и в акимат с жалобой, и в троллейбусный парк. Нам ответили, что разберутся. Но водитель так и оставляет людей на трассе. А идти пешком до Белогорки 9 км.

Место: пос. Белогорка.

Дата:6 ноября 2017 года.

Автор: анонимная публикация.