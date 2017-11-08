﻿ Народный репортёр. Дороги грязные, не спасают и сапоги!

Вот такие сапоги у детей и родителей после похода в школу. У нас в поселке Кенеса Нокина все улицы в таком состоянии.
Место: поселок Кенеса Нокина.
Дата: ноябрь 2017 года.
Автор: анонимная публикация.
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