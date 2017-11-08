﻿ Народный репортёр. В 8 микрорайоне столб падает третий год

На протяжении трех лет здесь стоит треснувший фонарный столб! От остановки четвертый столб по счету. А если кому-нибудь на голову упадет?

Место: остановка «8 микрорайон».

Дата: ноябрь 2017 года.

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