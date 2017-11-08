﻿ В Актобе чиновники следят за автобусами

На фото: Со 2 ноября все автобусы проверяют, выходят ли они вовремя на линию, какой у них интервал движения и а также санитарное состояние транспорта ТОО «Автопарк» и ТОО «ПАТП». || Фото из архива «Д»

10 кондукторов отстранили от работы за грубость в разговорах с пассажирами, передаёт газета «Диапазон».

2 ноября, с 5 часов утра сотрудники отдела пассажир­ского транспорта и автодорог с депутатами гормаслихата и местной полицией проверяли автобусы.

– Рейды проводятся ежедневно со 2 ноября и будут продолжаться. Мы проверяем, выходят ли автобусы на линию вовремя, какой интервал движения, наличие и работу GPS на каждом автобусе, а также санитарное состояние транспорта в ТОО «Автопарк» и ТОО «ПАТП», – говорит Руслан Торегали, руководитель горотдела пассажирского транспорта и автодорог. – Также фиксируем факты нарушения безопасности дорожного движения, остановку автобусов на второй линии, изменение схем движения, остановку в неположенных местах.

Со 2 ноября было выявлено более 40 административных правонарушений водителями автобусов, а более 10 кондукторов отстранили от работы за грубость с пассажирами.

– Каждый житель города при обнаружении нарушений на общественном транспорте может провести фото- и видеофиксацию и обратиться по Ватсапу центра диспетчерской службы с 6 утра до 1 ночи 8 775 287 47 19, – добавляет Руслан Торегали.

Также с жалобами на обслуживание городских маршрутов можно обращаться:

1. Отдел пассажирского транcпорта и автомобильных дорог города Актобе. Тел: 8 (7132) 41-67-74, 8 (7132) 41-67-65, e-mail: pt_doroga@mail.ru

2. Центральная диспетчерская служба ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Актобе».

Тел.: 8(7132) 90-84-61, 8 (7132) 90-84-66, e-mail: cup-aktobe@yandeх.kz