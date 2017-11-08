﻿ Работник банка предлагал дешёвые квартиры и машины

Съёмную квартиру он выдавал, как арестованную банком и предлагал по низкой цене. Желающая купить недвижимость актюбинка передала ему 4 миллиона 700 тысяч тенге.

26-летний актюбинец Сагдат Изниязов предложил недавнему знакомому участвовать в тендере по закупу стройматериалов, обещал прибыль по 100 тысяч тенге в месяц. Но для этого нужно сначала вложить средства. Мужчина поверил такому заманчивому предложению, но так как денег не было, передал ему два дорогих смартфона общей стоимостью около 500 тысяч тенге. Спустя время Изниязов передал ему первую прибыль – 112 тысяч тенге. Мужчина посчитал, что прибыль может быть и больше, если вложить еще больше денег. Оформил в банке кредит 500 тысяч тенге и снова передал Изниязову. Последний также предложил «партнеру» купить арестованную банком «Киа Рио» за 1 миллион 400 тысяч тенге, но для этого надо положить деньги на банковский счет до начала аукциона. Мужчина поверил, оформил потребительские кредиты и вместо денег передал Изниязову два смартфона общей стоимостью 426 тысяч тенге. Но после этого обещанных прибылей и машины он не дождался. На деле все оказалось аферой, которую спланировал Сагдат Изниязов.

Еще одна потерпевшая рассказала в суде, что Сагдат Изниязов представлялся ей работником банка, предложил купить по низкой цене арестованную квартиру. Показал ей двухкомнатную квартиру в доме на проспекте Алии Молдагуловой, жилплощадь женщине понравилась, она передала Изниязову 4 миллиона 700 тысяч тенге. В суде мошенник признался, что за арестованную банком квартиру выдавал съемную двушку.

А двое мужчин поверили в обещание Изниязова помочь им купить по низкой цене арестованные иномарки. Один отдал ему 7 миллионов 900 тысяч тенге, второй – 2 миллиона 800 тысяч тенге.

Потерпевшие просили не лишать свободы подсудимого, ущерб он им возместил. Суд приговорил Сагдата Изниязова к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.