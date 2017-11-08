﻿ Чиновники через суд пытались отобрать в пользу государства гостиницу сестры беглого экс-акима

На фото: Здание гостиницы в Актобе с 2008 года принадлежит Гульжанар Рыскалиевой. Оно не работает и не охраняется. Сама хозяйка, как и ее двое братьев, находится в розыске. || Фото с сайта www.ktk.kz

Сестра беглых братьев Рыскалиевых тоже находится в международном розыске. Её гостиница в Актобе считается бесхозной, её никто не охраняет. Отдел финансов просил суд передать недвижимость Рыскалиевой в коммунальную собственность. Суд чиновникам отказал.

Отдел финансов Актобе обратился в суд с иском о передаче пустующего здания гостиницы в микрорайоне 12 В, Г в коммунальную собственность. Финансисты объясняли в суде: гостиница не работает, никем не охраняется, больше года числится в отделе юстиции, как бесхозное имущество. Суд установил, что хозяйкой гостиницы является Гульжанар Рыскалиева, сестра беглого акима Атырауской области Бергея Рыскалиева. Сама она с мая 2013 года Илекским отделом полиции объявлена в международный розыск. Гульжанар Рыскалиеву подозревают в причастности к убийству актюбинского предпринимателя. Ее гостиница находится под арестом по делу должностных лиц Атырауской области.

Судебные заседания прошли без хозяйки гостиницы, которая по понятной причине в суд не пришла. Суд отказал отделу финансов в удовлетворении исковых требований. В решении суда указано, что собственность охраняется законом, а для его прекращения нужны основания, которых истец не представил. Нет доказательств того, что г-жа Рыскалиева добровольно отказывается от своего имущества. Иными словами, хоть гостиница и арестована, но принадлежит она частному лицу и передать его в коммунальную собственность государству нет оснований.

Напомним, бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев и его брат-депутат мажилиса парламента Аманжан Рыскалиев находятся в международном розыске с 2013 года. Братьев обвиняют в тяжких коррупционных и экономических преступлениях, ущерб от которых бюджету составил более 70 миллиардов тенге. По данным следствия, Рыскалиев участвовал в хищениях средств, выделенных на строительство социальных объектов. Помогали в этом ему члены ОПГ, куда входили также чиновники. Сообщников братьев-беглецов уже осудили. Где прячется экс-аким Атырауской области и его брат, официальным органам до сих пор не известно.