﻿ В Актобе будут штрафовать подрядчиков за неочищенные тротуары

За прошлый год полицейские по области привлекли к ответственности 117 подрядчиков, передаёт газета «Диапазон».

В ДВД Актюбинской области обсудили вопросы безопасности на дорогах в зимний период. В совещании приняли участие представители ДЧС области, горакимата, организации, ответственные за содержание автомобильных дорог, и подрядчики.

– Были вопросы обеспечения безопасности на дорогах. К примеру, закрываем дорогу по направлению Кобдинского из города, а человек хочет попасть в Курашасай. Приказ закрывать из города. Можно оперативно собраться, выехать, обследовать этот участок. Если все нормально, можно пропускать человека до Курашасая или Маржанбулака, – говорит начальник отдела дорожно-технической инспекции Еркин Утеген.

Также рассмотрели проблемные вопросы касательно очистки тротуаров.

– Тротуары нужно чистить, они тоже относятся к дорогам. Ведь люди вынуждены будут выходить на проезжую часть, если тротуар не будет очищен. В городе 15 подрядчиков. К примеру, Шанхай не очистили от снега своевременно, наш инспектор выезжает, обследует и привлекает должностное лицо, юридическое лицо за нарушение требования по содержанию зимних дорог, – отмечает Еркин Утеген.

За прошлый год полицейские по области привлекли к ответственности 117 должностных лиц