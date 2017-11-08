﻿ Малыши обварились кипятком

А в трансформаторной будке пострадали от удара током двое мальчиков, а не один, как сообщалось ранее.

Трое детей попали в реанимацию с жуткими ожогами. Двое из них из одной семьи. Мальчику 1 год и 9 месяцев, девочке 3 года. Дети опрокинули на себя чайник с кипятком. В тяжелом состоянии уже неделю они находятся в реанимации областной детской больницы. У малышей глубокие ожоги туловища и лица.

– У девочки обожжено 30% тела, у мальчика – 40-45% тела. Кормим детей через зонд. Родители оставили детей бабушке, она куда-то вышла, в этот момент все и произошло, – рассказали в детской больнице. – 1 ноября к нам поступил еще один ребенок, ему 1 год и 2 месяца, с ожогом кипятком. Такие случаи в Актобе участились. До этого с ожогами поступили 2 школьника, забравшиеся в трансформаторную будку на Москве. Пострадал не один, как сообщали, а двое. Второму 8 ноября проводили пересадку кожи.