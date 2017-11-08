﻿ На юбилей Есет батыра из бюджета области выделили 10 млн тенге

В Алгинском районе 10 и 11 ноября будут торжества по случаю 350-летия казахского полководца Есет батыра. В Бештамаке откроют новую амбулаторию и дом культуры. Раньше дом культуры был в частных руках, но предприниматель передал его в дар государству.

11 ноября утром откроют памятник Есет батыру около Бештамака. Здесь же сельские округа Алгинского и других районов поставят 30 юрт, будут праздничные угощения, игры и конкурсы.

10 ноября пройдет региональный айтыс акынов.

– Всего на праздник в Алгинском районе выделили из бюджета области около 10 млн тенге, – рассказала руководитель областного управления культуры Маржан Корганбаева.