﻿ Поборы в школах и толпы в детсадах

Что нужно сделать новой главе образования? Новым руководителем управления образования стала Лаззат Уразбаева, ранее занимавшая должность заместителя акима Актобе.

Лаззат Уразбаева [на фото] пришла на пост главы управления образования после ухода Сауле Умербековой, которая устроилась директором НИШ Талдыкоргана.

Лаззат Уразбаева родилась в 1971 году в Шалкарском районе. Образование высшее, окончила Актюбинский университет им. Жубанова как учитель физики, позже как юрист, бакалавр права, университет «Туран-Астана» как магистр педагогики и психологии. Работала учителем в школах области, директором школы №40, главой гор­отдела образования, замакима Актобе.

Уразбаевой предстоит решить проблемы переуплотненности детских садов, аварийных школ, а также поборов в школах. В марте этого года в прямом эфире «Диапазона» Уразбаева ответила, что на ремонты, покупку материально-технических средств выделяются деньги из местного бюджета, и в случае денежных поборов ответственность несут первые руководители учреждений.