﻿ 30 человек власти оставляют без работы - торговцы с уличных прилавков около Центрального рынка

На фото: Торговые прилавки установили около 3 месяцев назад на тротуарах в районе центрального рынка. Уличные торговцы оформили ИП, и платят аренду в 30 тысяч тенге. Торговцам сообщили, что прилавки снесут. торговать запретят. Семьи торгующих остануться без доходов || Фото автора

В августе предпринимателям около Центрального рынка власти разрешили поставить прилавки и торговать легально. Спустя 3 месяца им сообщили: прилавки снесут, торговать запретят.

Два месяца назад городские власти решили победить стихийную торговлю в районе Центрального рынка. Торговцам с лотков предложили легализоваться: оформить ИП, платить налоги и продавать товар с прилавков. Несколько десятков торговцев согласились, заключили договор и за свой счет поставили прилавки. Теперь «легализовавшимся» торговцам сообщили: прилавки напротив торгового дома «Астана» будут сносить. Это 30 торговых точек. 8 ноября торговцы пожаловались в горакимат, что могут остаться без средств к существованию.

– Нас тут 30 человек. Купили за 120 тысяч тенге прилавки, за аренду места в месяц платим 30 тысяч тенге, еще налоги, – рассказала «Диапазону» предпринимательница Клара Булатова. – Кто-то кредит взял на товар, думали, что все стабильно будет, стали работать, планы строить. Но тут с жалобами на нас зачастили в горакимат торговцы с Центрального рынка, жалуются, что из-за нас у них торговля не идет, придумали, что якобы у нас тут прибыли в день по 100 тысяч. А на самом деле у нас дешевле товар, потому что мы платим аренду меньше, чем на рынке. А покупатели сами имеют право выбирать, где и что им удобно покупать, конкуренция должна быть. Теперь пришли из управляющей компании. Сказали, будут сносить прилавки. Антисанитарии нет, торгуем шапками, перчатками, вещами, в общем, продуктов питания нет. Дворник убирается, есть охранник, чистота идеальная. Надо запрещать торговать тем, кто действительно разводит антисанитарию, салаты, рыбу с земли продает. А у нас договор заключили – договор расторгли, захотели – поставили прилавки, захотели – убрали, никаких обязательств у чиновников. Как нам жить дальше? У меня муж инвалид, сын без работы. Есть здесь многодетный отец. Как все мы будем дальше существовать?

Торговцы просят гор­акимат не сносить прилавки и дать им возможность работать. С акимом они встретиться не смогли, но представитель горакимата выслушал и сообщил, что будут разбираться.