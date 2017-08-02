﻿ Жара, осадки, ветер. Какие причины зловония называли экологи за 6 лет

Проблему неприятного запаха власти города и области не могут устранить уже более 6 лет. При этом экологи каждый раз находят новые причины, провоцирующие вонь. «Диапазон» вспомнил самые яркие цитаты экологов, которые нашли связь между погодой и запахом сероводорода.

Жара

На днях главный эколог Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов на выездном совещании на новой КОС в Кирпичном сказал:

– В последние дни в Актобе значительное превышение норм сероводорода в воздухе и неприятный запах. Это связано с резким повышением температуры. В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 33 градусов, а ночью падает до 18 градусов. Из-за колебаний температуры ночью резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами.

Заявление главы департамента экологии общественность восприняла неоднозначно, вскоре на совещании в «Акбулаке» Иманкулов, отметив, что разные СМИ преподносят его слова по-разному, объяснил, что он имел в виду, упоминая о жаре.

– Если вы знаете физику и химию, то помните, что в теплой воде кислород не растворяется. А в холодной растворяется. А сероводород образуется без доступа кислорода. Поэтому я говорил, что жаркая погода способствует многократному увеличению сероводорода. Это не моя теория. Сероводород образуется и зимой, но не в таком количестве. Весной и летом высокое загрязнение в разы увеличивается. Почему сероводород вырывается вверх? Когда температура высокая, давление поднимается. Когда температура низкая, например ночью, давление снижается, – пояснил эколог.

Дождь

К слову, о влиянии погоды на образование жуткого запаха экологи говорили и ранее. Кроме жары, вонь, по словам специалистов, также появляется из-за дождя. В 2015 году эколог Айбек Молдиманов, перечисляя источники сероводорода, упомянул о влиянии осадков:

– При выпадении осадков высохшая барда [отходы спиртового производства] набухает, издает неприятный запах, он накрывает ближайшие районы.

Ветер

Помимо жары и осадков, в жутких запахах, на которые жалуются актюбинцы и гости города, виноват ветер. Об этом экологи заявляли еще в далеком в 2011 году («Диапазон» от 12 октября 2011 года).

– В Актобе некоторые районы перегружены предприятиями: АЗФ, АЗХС, ТЭЦ и другими. Они согласованно производят выбросы, но когда суммируются, то накладывают на атмосферу очень большую нагрузку. Если ветер в сторону города, то в жилгородке очень загрязненный воздух. Каждое предприятие должно иметь свою зону, отделяющую от населенных пунктов. А у нас некоторые районы находятся в санитарно-защитной зоне, – объяснял тогда начальник Тобыл-Торгайского департамента экологии Жаксыгали Иманкулов.