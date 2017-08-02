﻿ В Актюбинской области приступили к борьбе с природными пожарами

Акимы районов и Актобе вместе с департаментом по чрезвычайным ситуациям начали борьбу с природными пожарами и профилактикой их возникновения.

В Актюбинской области уже зарегистрировано 3 лесных пожара на площади более 12 га и 1 степной пожар площадью около 30 га. Всего насчитывается 132 возгораний, общей площадью более 13 га.

Для тушения пожаров используются силы и средства ДЧС, а так же 2 тысячи добровольцев.