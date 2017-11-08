﻿ Почему не оставить одновременно два казахских алфавита?

Переход казахского языка на латиницу волнует многих наших читателей («Новый алфавит утвердили. Как будем писать имена и адреса?» «Диапазон» от 01.11.2017 г. Адина Жасаганбергенова). В основном свое мнение об этом высказывают в комментариях на сайте diapazon.kz, в группе «Диапазона» в Инстаграм. Пенсионер Карабалиев прислал в редакцию письмо. Если у вас есть свое мнение по актуальным темам, «Диапазон» готов предоставить вам возможность высказаться.

«Почему мы не можем, не уничтожая существующего, перевести алфавиты казахского языка с кириллицы на латинскую графику? Можно одновременно сохранить письменность на кириллице и ввести латинский алфавит, определяя латиницу как за основной вариант. Хотя, я считаю, в предложенном и утвержденном варианте есть недостатки: много лишних и неудобных знаков.

Наша страна поставила задачу трехъязычия, то есть в будущем казахстанцы будут свободно говорить на казахском, русском и английском языках. Основным и государственным является казахский язык. Русский язык нам нужен для межнационального общения с народами стран СНГ и бывшего СССР, а английский – для всемирного общения. Так почему же мы не можем в письменности использовать три вида грамматики: казахской письменности на латинице, письменности на русском и действующего казахского на кириллице хотя бы до какого-то отдаленного времени? Тогда этот процесс прошел бы гладко для жителей нашей страны всех возрастов.

В будущем история показала бы жизнеспособность того или иного написания. В какой-то период истории народ был малограмотным. Нужно сделать все для того, чтобы с каждым годом все мы становились только более грамотными и образованными».