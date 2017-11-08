﻿ В Полтавской школе нет Интернета. На информатике дети печатают тексты

На фото: Мартукский район. Кабинет информатики Полтавской СШ. В этом году здесь появились 5 новых компьютеров, но Интернета по-прежнему нет. || Фото читателя «Диапазона»

Обращаются к вам родители детей Полтавской школы Мартукского района. Мы завидуем городским школьникам. Они полноценно могут заниматься информатикой, учиться по обновленной программе, пользоваться электронной почтой, пополнять знания, пользуясь Интернетом. Нашим детям этого не дано, потому что в школе нет Интернета. У наших детей нет электронных дневников, на уроках информатики они просто печатают тексты. Три года назад в школе был широкополосный Интернет. Но оборудование забрали, провели Интернет «Казахтелекома», он не тянул и его убрали. В результате Интернета теперь нет вообще.

В школе есть компьютерный класс, в этом году привезли еще 5 новых компьютеров. А что толку?

Управление образования отчитывается, что школы области стопроцентно обеспечены доступом к Интернету. Но как видите, это не так. Очень хотим, чтобы нас услышали

– Жители с. Полтавка, Мартукский район

«Диапазон» направил письмо гендиректору Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций Саулебеку Таникенову. На днях нам ответили, что сейчас проводят работы по проверке технических параметров линии связи с выездом работников в с.Полтавка. Подробный ответ по этому вопросу дадут после завершения технических работ.