﻿ После жалобы в «Диапазон» хотят изменить маршрут автобуса №5

В «Диапазоне» №43 от 26.10.17 года было опубликовано письмо «Зачем до Заречного-4 обрезали маршрут автобуса?», где говорилось о проблемах жителей Заречного-4.

В 2012 году с орской трассы до нижней трассы через Заречный-4 проложили дорогу для общественного транспорта и пустили автобус №5. Маршрут позже сократили. Жители жаловались, что теперь, направляясь из Актобе в Заречный-4, они вынуждены доезжать до Заречного-3, переходить дорогу и пересаживаться на встречный автобус, что очень неудобно.

Сейчас городским акиматом рассматривается предложение ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автодорог Актобе» и ТОО «Автопарк» по изменению и продлению данного маршрута до микрорайона.

После утверждения новая схема маршрута №5 будет опубликована в СМИ.

– Жандос БАИРХАНОВ, замакима Актобе