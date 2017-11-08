﻿ После жалобы в «Диапазон» хотят изменить маршрут автобуса №5

В «Диапазоне» №43 от 26.10.17 года было опубликовано письмо «Зачем до Заречного-4 обрезали маршрут автобуса?», где говорилось о проблемах жителей Заречного-4.
В 2012 году с орской трассы до нижней трассы через Заречный-4 проложили дорогу для общественного транспорта и пустили автобус №5. Маршрут позже сократили. Жители жаловались, что теперь, направляясь из Актобе в Заречный-4, они вынуждены доезжать до Заречного-3, переходить дорогу и пересаживаться на встречный автобус, что очень неудобно.
Сейчас городским акиматом рассматривается предложение ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автодорог Актобе» и ТОО «Автопарк» по изменению и продлению данного маршрута до микрорайона.
После утверждения новая схема маршрута №5 будет опубликована в СМИ.
– Жандос БАИРХАНОВ, замакима Актобе
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