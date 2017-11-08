﻿ Папы ели кашу палочками, дети ползали на скорость

На фото: Хромтау. Дети, которым 6 месяцев отроду, на первых в своей жизни соревнованиях. Жюри смотрит, кто быстрее ползает, шире улыбается, умеет дефилировать на сцене. || Фото автора

В необычных состязаниях приняли участие 5 семей с детками от 6 месяцев и старше. Папы и мамы надували шарики, а малыши их ловили (за это один из детей получил медаль «Покоритель шариков»), ползали на скорость до игрушки, дефилировали за руки с родителями в красивых нарядах, должны были улыбаться, когда их смешили чужие дяди и тети. Был также и конкурс для пап, в котором надо было съесть кашу палочками для мороженого. Разумеется, на скорость! Интересным получился тур «Кто кем будет». Дети выбирали разные предметы, которые стояли перед ними: расческу, кошелек, деньги… Исходя из результатов, жюри определяло их будущую профессию.

– Спасибо организаторам за праздник, подаренный детям, участникам и всем, кто пришел поддержать, – поделилась впечатлениями инженер-аналитик Донского ГОКа и мама маленького участника Азиза Хасенова. – Конкурс очень интересный, он сплачивает семьи, укрепляет отношения, дает возможность познакомиться с другими творческими семьями. Приятно была удивлена, что почти все папы смогли ответить на вопросы об их детях. А как они старались рассмешить ребенка в конкурсе улыбки! Когда папы возятся с детьми, это что-то особенное и забавное.

В конце конкурса дети получили призы, участники в подарок получили фото. Организовал необычный конкурс клуб «Молодая семья». Его создали при профкоме ДГОКа по программе работы с молодежью. »