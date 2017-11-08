﻿ Спасение жизни начинается с кормления

На фото: Немецкую овчарку нашли рядом с мусоркой в районе облфилармонии. Волонтеры считают, что собака потерялась. Сейчас она находится на передержке.

Актюбинские волонтёры ищут единомышленников, которые могут выделить пару часов в неделю для ухода за животными.

Около десятка животных живут на временной передержке в Актобе. Щенку Рэди со сломанной передней лапой поставили спицы. Деньги на операцию для щенка собрали неравнодушные читатели «Д». Операция была сложной, кость у щенка была вывернута, но теперь мучения собаки позади. Рэди повеселел, даже пытается ходить, но еще находится под зорким наблюдением.

Мощный пес Граф заканчивает лечение, скоро ему будут искать дом.

Чину простерилизовали, короткошерстная красавица приучена к поводку и готова жить в квартире. Миниатюрный абрикосовый пудель и немецкая овчарка предположительно потерялись.

– На пуделе был ошейник, но нет клейма. Собака явно домашняя. Он любит кататься на машине, знает, что такое ванна и приучен к выгулу. 6 ноября на мусорке в районе филармонии нашли истощенную немецкую овчарку. Считаем, что тоже беглянка. Если вы узнали своих питомцев, обращайтесь к нам, – поделилась Валентина.

Труд волонтеров подарил новую жизнь десяткам животных, но ощущается усталость самоотверженных людей.

– Нужно убираться на передержке, возить собакам 2 раза в день еду. Все мы обговариваем, составляем график, даже предоставляем еду, – поделилась Ирина. – Если было хотя бы человек 10-15, было бы не так тяжело. Надеемся, в нашем Актобе есть хотя бы пара десятков человек, которые готовы помочь. Приходите к нам, если любите животных и готовы выделить несколько часов в неделю для них. Собаки привиты от бешенства, о подходе к каждой мы расскажем. Вы своими глазами увидите наших постояльцев, посмотрите на их преображение. Приятно видеть, как забитая собака превращается в игривую, больная – выздоравливает, а та, что боялась подойти, лижет руки и танцует от радости встречи.

Контактные телефоны: 8747 548 02 25, 8 775 353 76 55.