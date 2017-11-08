﻿ Скучаю по казахской еде - актюбинка в Китае

На фото: Город Ухань, провинция Хубэй. В Ухане проживают более 10 миллионов человек. || Фото из личного архива Думан АТИНОВОЙ

19-летняя актюбинка Думан Атинова рассказала «Диапазону» о культурном шоке и приключениях в Поднебесной.

Думан Атиновой 19 лет, она родом из Актобе. После окончания школы Думан поступила в женский педагогический университет в Алматы, а на 3-м курсе уехала учиться в Китай.

– В семье я единственный ребенок, – рассказывает Думан Атинова. – Но мои родители отреагировали довольно спокойно на решение учиться в Китае, сказали, что это мое решение и мое будущее. Думаю, у них есть какой-то страх за меня, и они переживают.

Думан с самого детства любила учить иностранные языки, сейчас она усиленно занимается английским и китайским.

– Нужно было пройти тест и собеседование, – делится актюбинка Думан. – После меня ждал долгий процесс подготовки, а времени было катастрофически мало. Возникали вопросы: какую еду буду есть, привыкну ли к культуре Китая, какие китайцы на самом деле?





На фото: Китайцы очень любят устраивать вечеринки для кошек. К слову, там есть и специальные кафе для кошек.

Актюбинку определили в провинцию Хубэй города Ухань. Ухань – это город на реке Янцзы, возникший более 2 тысяч лет назад как крупнейший на тот момент порт, окруженный каменными стенами. В Ухани сейчас проживают почти… 10 миллионов человек.

– В дороге у нас произошел казус, – смеется 19-летняя Думан Атинова. – Мы полетели на самолете с пересадкой в Урумчи. В Урумчи мы остановились в отеле на несколько часов, а потом полетели в город Ухань. И тут оказалось, нет нашего багажа. Мы не смогли объяснить сотрудникам аэропорта, когда мы спрашивали их на китайском, они не понимали нас, а мы их. Многие китайцы не знают английского языка. Нам помогли парни и девушки из Казахстана. Оказалось, что наш багаж не поместился в самолет и его привезут следующим рейсом.

Ухань с красивыми высокими зданиями девушке понравился. В городе нет свободного места, трудолюбивые китайцы везде что-то строят.

– Сначала мы обрадовались, что зимой столбик термометра не опускается ниже 3 градусов, но оказалось, что тут очень холодно из-за сырости. Погода влажная, грязно, везде мусор, но со временем мы привыкли, – вспоминает актюбинка Думан. – Китайцы шумный народ, они очень громко разговаривают. У них другой этикет. Китайцы могут спокойно плеваться в автобусе, в помещениях. Для меня это было культурным шоком.





Думан Атинова пытается освоить искусство каллиграфии.

Думан Атинова учится в университете Хубэй, живет в общежитии вместе с другими иностранными студентами. Ее соседки – 30-летняя Джессика из Аргентины и 26-летняя Зула из Монголии, которые с удовольствием заботятся об актюбинке.

В неделю 20 часов девушка учит китайский язык, изучает культуру Китая и каллиграфию. Также ходит в клуб скейтбордистов и занимается волонтерством.

– В выходные мы гуляем по парку, посещаем музеи, зоопарки, катаемся на великах, но у них опасно на дорогах. К слову, в Ухане очень много кафешек с кошками, и китайцы любят устраивать вечеринки для кошек, – делится актюбинка с читателями газеты «Диапазон». – Мое мнение о китайцах изменилось, когда приехала сюда. Местные китайцы добрые и всегда готовы помочь. Не знаю, как в других городах Китая, но в Ухане мы не видели, чтобы они кушали насекомых. В рационе у них змеи, крабы, лягушки. Ухань знаменит рыбой, тут очень вкусная рыба. Я хочу попробовать крабов, но вот змей и лягушек не смогу съесть, думаю, меня стошнит от одного их вида.

– Обычно мы кушаем рис, картошку, макароны. Мясо здесь очень дорогое, 500 граммов где-то 2000 тенге. Скучаю по казахским блюдам. Хочется бешбармака, казы, куырдака, мант…

По словам Думан Атиновой, казахстанские девушки и девушки из Китая ничем не отличаются, даже макияж одинаковый. А вот казахстанские парни и китайцы имеют много отличий.

– Мне больше нравятся казахские парни, потому что они мужественные и красивые, – поясняет Думан с улыбкой на лице. – Я возвращаюсь в Казахстан через год. Учиться в Китае можно, но жить я бы не хотела. У меня есть мечты, которые еще предстоит реализовать.

БЛИЦ-ОПРОС Думан Атиновой

1. Ваш гороскоп?

Д.: Стрелец

2. Любимая еда?

Д.: Бешбармак (ет)

3. Любимое животное?

Д.: Собака

4. Любимый цвет?

Д.: Чёрный и розовый

5. Любимый фильм? Или что советуете посмотреть?

Д.: Очень понравился фильм «С любовью, Рози»

6. Любимая книга? Или какую книгу можете посоветовать?

Д.: Я фанат ирландской писательницы Сесилии Ахерн, нравятся все ее книги.