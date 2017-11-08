﻿ Кто забрал 1 000 000 на скачках в Актобе

На фото: Победитель аламан байги всадник из Уральска Берик Есенгалиев получил миллионный сертификат из рук акима области Б. Сапарбаева.

4 ноября на ипподроме прошли скачки. Актюбинские всадники в аламан байге и ток байге финишировали вторыми после кызылординца и уральца.

На скачки пригласили 250 гостей, среди них были ветераны, работники и руководители сельхозпредприятий. Поскольку скачки посвятили сельхозпразднику, установили юрты, устроили концерт и другие развлечения.

На скачки собрались участники из России, Кызылорды, Уральска, Мангистау, Костаная, из районов Актюбинской области: Каргалы, Темира, Мартука, Шалкара.

Скачки прошли по двум видам. Аламан байга – дистанция 17 км, лошади должны быть старше 3 лет. Требования к ток байге менее строгие: дистанция 10 км, лошади старше 2 лет. В соревнованиях могла участвовать лошадь любой породы. Участникам скачек напомнили, что запрещается использовать биостимуляторы, к которым иногда прибегают ради победы.

В отличие от предыдущих скачек, когда погибла лошадь [«Диапазон» от 14.10.2017 «На байге погибла лошадь»], в этот раз обошлось без эксцессов. По итогам байги на дистанции 10 км победил Ринат Арышабев с лошадью Бескаска. Вторым прискакал актюбинец Сергей Ургенишбаев на лошади Ханиби, еще один представитель Актюбинской области Кадир Кошеров на скакуне Эмилькис стал третьим.

На длинной дистанции 17 км (аламан байга) конкурировали скануны: Тай торы, Ай торы, Саваж, Аймандай, Алау, Мерседес, Сильвия, Торыалаяк, Шортан. По итогам аламан байги победил всадник из Уральска Берик Есенгалиев. Ему достался главный приз: 1 миллион тенге.

Этот успех всаднику принесла его лошадь Аймандай. На протяжении всей гонки с ней за победу боролась лошадь Алау всадника из Бозоя. В итоге представитель Актюбинской области Нурман Абдихалыков финишировал вторым, следом прискакал Мерседес, скакун из Мангистау всадника Абдигали Танатарова.