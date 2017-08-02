﻿ Скверы. «Made in Aktobe» и фонари в виде тенге и евро

Небольшой обзор 6 скверов и парков: как найти и чего от них ожидать.

Городские власти неоднократно объявляли нам, что этим летом в городе появятся 28 новых скверов, вместе с парками их будет ровно 33, где люди смогут отдохнуть среди цветов и деревьев. Как сообщили газете «Диапазон», скверы своими силами строят областные управления, территориальные департаменты, а также крупные организации и предприятия. Они будут устанавливать скамейки, мини-скульптуры, укладывать тротуарную плитку, сажать цветы и саженцы деревьев.

Корреспондент газеты «Диапазон» побывала в первых 6 новых парках и скверах в разных частях города, чтобы показать читателям, где они и что там делается.

Сквер Строителей, 12 микрорайон, ул. Бокенбай батыра, 22

Этот сквер появился на месте старой свалки, его делают практически с нуля. Длина больше 300 метров, закреплен за управлением строительства, архитектуры и градостроительства области. Есть дорожки для пешеходов и велосипедистов. Есть пара скамеек, беседок, дет­ская площадка и воркаут. Не хватает зелени и саженцев деревьев. По словам ответственных лиц, газон появится в следующем году.

– Сквер состоит из трех блоков. Мы еще установим композицию в виде колонны ионического ордера со всей строительной и архитектурной атрибутикой, – говорит гл. специалист управления строительства, архитектуры и градостроительства области Ербол Кенжалы [на фото]. – Людей здесь много в любое время суток, здесь частный сектор и многоэтажные дома. Торжественное открытие сквера планируем на второе воскресенье августа, в День строителей.

Все материалы также представлены в качестве спонсорской помощи.

– Я родилась в Актобе. В моем детстве мы тут устраивали пикники, было что-то вроде маленького озера, а потом оно высохло, и его превратили в свалку. Теперь есть где отдохнуть, да и детям поиграть, – выразила свое мнение местная жительница Наталья Иванова.

Сквер «Made in Aktobe», Болашак

Новый сквер в Болашаке появился в начале июня, пока это единственный сквер в округе. Длина – 300 метров, участок закреплен за управлением индустриально-инновационного развития области. Здесь есть дорожка из брусчатки, детская площадка и молодые тополя, которые отчасти спасают от ветра, но в силу своей небольшой высоты не спасут от жары и солнца. Еще один минус – отсутствие скамеек, урн и фонарей.

– Все, что в этом сквере, выпускается в Актобе. Те, кто занимается металлом, предоставляют нам фонари, спонсорская помощь, – говорит Дархан Ермагамбетов [на фото], заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития области. – Брусчатка, детская площадка, каменный ковер вокруг фонтана в виде водопада и даже камни в нем – все сделано в Актобе. В Болашаке много детей и пожилых, не у всех есть машина, чтобы поехать в 11 микрорайон или в парк. Теперь они смогут отдохнуть в этом новом сквере. Субботники проводим, убираемся здесь.

В сквере также будут скамейки, беседка с навесом, шахматная и спортивная площадки для детей старше 5 лет и взрослых. В планах добавить остановочный павильон и лестничный спуск. По словам чиновника, полностью сквер будет готов к концу августа.

Мини-дорожка, ул. Бокенбай батыра (напротив сквера Строителей)

Следующий объект – тротуарная дорожка на ул.Бокенбай батыра протяженностью 512 метров, которую постелили работники «Трансэнерго». Весной и осенью здесь невозможно было пройти из-за грязи и огромных луж. Теперь, по словам сотрудника «Трансэнерго», проблема решена.

– По поручению акимата мы выровняли обочину дорог, засыпали щебенку и сделали дорожку протяженностью 512 метров, – рассказывает замначальника сетевого района №1 АО «Трансэнерго» Аскар Хайрудинов. – Подготовили 196 лунок для посадки саженцев тополя и место для посадки живой изгороди вдоль дорог. Установили новый лестничный марш с перилами для перехода на противоположную часть улицы.

Летом сотрудники организации обещают поливать деревья, проводить субботники. Тротуарная дорожка заканчивается на ул. Озерной.

Сквер Дорожников, между ул. Есет батыра и пр. Абулхаир хана

Небольшой сквер Дорожников находится между домами, здесь есть высокие карагачи и свой ландшафт. Благоустроить его удалось с помощью дорожных предприятий, участок закреплен за управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Из плюсов – освещение и металлическое ограждение арыка. Минус – отсутствие ухоженного газона.

– В первую очередь это безопасность людей, поэтому мы сразу же установили ограждение канавы. Вывезли около 5 самосвалов мусора, вся канава была наполнена мусором, – говорит Нуркен Аспенов [на фото], замруководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. – Установили 10 скамеек, положили 200 метров брусчатки, беседки, детскую площадку и воркаут. Установили освещение, проводим субботники. С газоном не получилось, так как бурили скважину, но вода для полива не вышла. Спецтехника сюда попасть не может.

Как признались в управлении, мусорить люди не перестали, а беседки уже разрисовали.

Парк Здоровья, Батыс-2

Последний пункт – небольшой парк в Батысе-2, где корифеи медицины посадили много деревьев летом 2016 года.

Сейчас в парке есть необычные деревянные скамейки в виде змеек и «диванчика для влюбленных». По проекту там должны быть быть фонтан и велотрасса, но их нет. Кроме красивых скамеек есть детская площадка со сломанной каруселью и песочницей без песка, деревья, кустарники и воркаут-площадка. Если в вечернее время это любимое место местных жителей, то днем там нет ни души, так как от палящего солнца саженцы не спасают абсолютно.

Сквер Финансистов, 11 микрорайон, переулок между пр. Абулхаир хана и ул. Аз Наурыз

Небольшой сквер в виде буквы «Г». Длина 250 метров. Участок закрепили за управлением финансов и управлением экономики и бюджетного планирования области. Главной фишкой этого сквера должна быть скульптура в виде «100 тенге» и фонари в виде различных валют. Уже сейчас можно увидеть фонари, к сожалению, пока нерабочие, в виде евро, тенге и рубля.

– Здесь была голая земля. Мы выровняли ее, застелили дорожку из брусчатки, посадили рябину, ели. Будут спортивная площадка длиной 40 метров, крытая беседка, скамейки. Фонтана здесь не будет, а газон появится только в следующем году, – рассказывает Сулеймен Ахметбеков [на фото] из управляющей компании №7. – В планах завершить работу в августе.