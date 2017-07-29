﻿ Россиянин пытался продать в Казахстан танк за 230 тыс евро

Россиянин пытался продать в Казахстан танк за 230 тыс евро

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Россиянин пытался продать в Казахстан танк за 230 тыс евро

Москвич, купивший в Латвии танк времен ВОВ за 20 тысяч евро и пытавшийся продать его в Казахстане за 230 тысяч евро, осужден в России к трем годам условно.

Суд оставил в силе приговор россиянину, пытавшемуся ввезти в Казахстан танк времен Великой Отечественной войны и продать его за 230 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор (три года условно) по делу москвича, пытавшегося перевезти в Казахстан через госграницу танк, сообщила РИА Новости представитель инстанции.

"Со стороны защиты была подана апелляционная жалоба. Просили оправдать гражданина, мотивируя отсутствием состава преступления. Вчера суд рассмотрел ее и оставил прежнее решение без изменений. Приговор вступил в законную силу", - цитирует РИА Новости представителя регионального суда.

По данным областного УФСБ, летом 2015 года была пресечена попытка незаконного перемещения через госграницу среднего танка Т-34-85 1945 года выпуска. Пограничники обнаружили танк при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в КПП "Карталы". Боевая машина времен Великой Отечественной войны в соответствии с документами, выданными управлением министерства культуры России по Центральному федеральному округу, являлась культурной ценностью государства.

Выяснилось, что музейный экспонат был приобретен москвичом в Латвии за 20 тысяч евро и задекларирован как предмет исторического коллекционирования. Однако житель Москвы позже оформил новый договор продажи танка за 230 тысяч евро в Казахстан. При этом мужчина не стал запрашивать разрешения на вывоз из России культурных ценностей из-за высокой таможенной пошлины и попытался перевезти покупку поездом. В итоге в марте 2017 года Карталинский городской суд наказал гражданина тремя годами лишения свободы условно.

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