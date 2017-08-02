﻿ Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

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Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров.

Власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во вторник, передает РИА Новости.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив - арочных пролетов - пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - цитирует Лавренюка пресс-служба министерства.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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