﻿ Путин обещал подумать о новом президентском сроке

Путин обещал подумать о новом президентском сроке

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Путин обещал подумать о новом президентском сроке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году, пишет ТАСС.

Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле текущего года сгорели десятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья; в том числе, выступил один из местных жителей - ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черемушкам помощь. "Владимир Владимирович, у нас к Вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все Вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", - обратился к президенту ветеран.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", - ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черемушках.

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