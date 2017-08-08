﻿ В Якутии на затопленном алмазном руднике ищут пропавших горняков

В Якутии на затопленном алмазном руднике ищут пропавших горняков

Автор:
В Якутии на затопленном алмазном руднике ищут пропавших горняков

На алмазном руднике в Якутии, где несколько дней назад произошла авария, продолжаются поиски пропавших горняков.

4 августа на алмазном руднике произошел прорыв воды, которая хлынула в подземные штольни. В тот момент в забое находился 151 человек. 143 смогли выйти на поверхность, передает Первый канал.

Длина участков завалов, за которыми, предположительно, могут находиться заблокированные шахтеры, составляет 240 и 480 метров. В шахте в круглосуточном режиме работают группы спасателей в среднем по 60-80 человек. Спасатели работают под землей по шесть-восемь часов. При этом они находятся по пояс в воде, что затрудняет перемещение. Работы осложняются тем, что профиль шахты был сильно изменен потоком воды. Сообщает Якутия.инфо.

«Там такой сильной паники не было. Конечно, хотели жить, цеплялись за жизнь», - говорит шахтер Долат Абдазов.

«Надо было моментально быстро думать, быстро действовать. Наверное, шок был минимизированный. Я мог думать, держался, и поэтому я, наверное, выжил», - сказал шахтер рудника Андрей Унаров.

С родственниками из Москвы, Донецка, Крыма, Белгорода работают психологи и держат связь руководители алмазодобывающей компании. По данным экстренных служб в шахту рудника из карьера во время аварии поступило примерно 200 тысяч кубометров воды. Разбираться с причинами аварии теперь будут Ростехнадзор и Следственный комитет.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.08.2017, 21:01
  
От удара «Лады» перевернулась полицейская машина
30.07.2017, 10:41
  
В Алматы Mercedes разорвал пешехода на части
26.07.2017, 21:12
  
«Гранта» не пропустила автобус. Пострадали трое детей 1
26.07.2017, 20:50
  
Гонок на проспекте не было - замначальника ДВД о смертельной аварии в парке 3
19.07.2017, 22:49
  
В 12 микрорайоне перевернулась «Лада-Приора» 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца 2
Олигарх Абрамович снова свободен 1
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Саакашвили намерен легально вернуться в Украину
Белорусские свечи в виде сала стали хитом продаж в СНГ
Олега Яковлева до сих пор не похоронили
Западные СМИ обсуждают снимки Владимира Путина на рыбалке (ВИДЕО, ФОТО) 3
Путин обещал подумать о новом президентском сроке
​В России мужчина не покидал квартиру со времен распада СССР
Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста