﻿ В Якутии на затопленном алмазном руднике ищут пропавших горняков

На алмазном руднике в Якутии, где несколько дней назад произошла авария, продолжаются поиски пропавших горняков.

4 августа на алмазном руднике произошел прорыв воды, которая хлынула в подземные штольни. В тот момент в забое находился 151 человек. 143 смогли выйти на поверхность, передает Первый канал.

Длина участков завалов, за которыми, предположительно, могут находиться заблокированные шахтеры, составляет 240 и 480 метров. В шахте в круглосуточном режиме работают группы спасателей в среднем по 60-80 человек. Спасатели работают под землей по шесть-восемь часов. При этом они находятся по пояс в воде, что затрудняет перемещение. Работы осложняются тем, что профиль шахты был сильно изменен потоком воды. Сообщает Якутия.инфо.

«Там такой сильной паники не было. Конечно, хотели жить, цеплялись за жизнь», - говорит шахтер Долат Абдазов.

«Надо было моментально быстро думать, быстро действовать. Наверное, шок был минимизированный. Я мог думать, держался, и поэтому я, наверное, выжил», - сказал шахтер рудника Андрей Унаров.

С родственниками из Москвы, Донецка, Крыма, Белгорода работают психологи и держат связь руководители алмазодобывающей компании. По данным экстренных служб в шахту рудника из карьера во время аварии поступило примерно 200 тысяч кубометров воды. Разбираться с причинами аварии теперь будут Ростехнадзор и Следственный комитет.