﻿ Олигарх Абрамович снова свободен

Олигарх расстался с Дарьей Жуковой после 10 лет совместной жизни.

Российский олигарх Роман Абрамович и галерист Даша Жукова расстались после 10 лет совместной жизни. В эксклюзивном комментарии паблику Super Абрамович и Жукова сообщили, что, несмотря на расставание, остаются друзьями, передает Лайф.ру.

- После 10 лет совместной жизни мы приняли нелёгкое решение расстаться, но остаёмся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнёрами в проектах, которые начинали и развивали вместе, - поделились с пабликом Super Роман Абрамович и Даша Жукова. - Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.