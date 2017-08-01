﻿ Девальвации не будет - мажилисмен

Новость о том, что к концу года курс доллара может подскочить до 450 тенге, не на шутку взволновала казахстанцев.

Эту тему обсуждают как рядовые граждане, так и опытные экономические эксперты. Одни верят в такие прогнозы, другие их опровергают. Высказались по этому поводу и в Астане, передает "КТК".

Член комитета по финансам и бюджету, мажилисмен Аманжан Жамалов упокоил соотечественников и опроверг все слухи о предстоящей девальвации. Он указал что есть вероятность,падения цены на нефть до 40 долларов за баррель минимальная. Но даже при таком раскладе доллар будет стоить максимум – 350 тенге.

Аманжан Жамалов, член комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК:

- Министерство экономического развития РФ в текущих условиях прогнозирует 62-63 рубля за доллар к концу года, что равносильно 345-350 тенге за доллар. Для существенной девальвации тенге до уровня 400 тенге должны произойти экстраординарное падение цен на нефть ниже 35 долларов за баррель и курса рубля ниже 75 рублей за доллар. На 28.07.2017 года цена на нефть превысила 51 доллар за баррель. Ожидается, что до конца 2017 года цена на нефть будет колебаться вокруг значения 50 долларов за баррель. Таким образом, курс тенге до конца года можно прогнозировать в пределах 330-340 тенге за доллар.