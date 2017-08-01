﻿ Девальвации не будет - мажилисмен

Девальвации не будет - мажилисмен

Автор:
Девальвации не будет - мажилисмен

Новость о том, что к концу года курс доллара может подскочить до 450 тенге, не на шутку взволновала казахстанцев.

Эту тему обсуждают как рядовые граждане, так и опытные экономические эксперты. Одни верят в такие прогнозы, другие их опровергают. Высказались по этому поводу и в Астане, передает "КТК".

Член комитета по финансам и бюджету, мажилисмен Аманжан Жамалов упокоил соотечественников и опроверг все слухи о предстоящей девальвации. Он указал что есть вероятность,падения цены на нефть до 40 долларов за баррель минимальная. Но даже при таком раскладе доллар будет стоить максимум – 350 тенге.

Аманжан Жамалов, член комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК:

- Министерство экономического развития РФ в текущих условиях прогнозирует 62-63 рубля за доллар к концу года, что равносильно 345-350 тенге за доллар. Для существенной девальвации тенге до уровня 400 тенге должны произойти экстраординарное падение цен на нефть ниже 35 долларов за баррель и курса рубля ниже 75 рублей за доллар. На 28.07.2017 года цена на нефть превысила 51 доллар за баррель. Ожидается, что до конца 2017 года цена на нефть будет колебаться вокруг значения 50 долларов за баррель. Таким образом, курс тенге до конца года можно прогнозировать в пределах 330-340 тенге за доллар.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя my.imya
my.imya
Чем больше убеждают в маловероятности, тем больше веришь в обратное.
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01.08.2017, 12:38
фото пользователя 1870
1870
чето не пойму, мы свою нефть к курсу рубля что ль привязываем... Аманжан витиевато как-то.
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01.08.2017, 19:53
фото пользователя geniz
geniz
Цикличность кризисного обвала нацвалюты составляет 10 лет. Все прекрасно помнят 1998 год. Потом 2008-й.Сейчас на дворе год 2017. Ещё кому- то что-то объяснять?
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01.08.2017, 21:23
фото пользователя Fortuner
Fortuner
Так нам же нехило обвалили в 2015-м angry
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02.08.2017, 15:15
фото пользователя Малинка
Малинка
Как то скачала табличку в интернете прогноз на курс доллара.
Вначале каждый день записывала и наблюдала.Там 450 стоял в итоге.
Теперь читаю,что будет около 450 скоро.
Мне когда говорили что дедоллоризация будет,ты потеряешь деньги свои,я не слушала никого,всеравно держала их в долл.И это мне дало шанс при прыжке курса в 2015г.купить кв.побольше)).
Потому что опыт покупок какой никакой есть и я уже своими деньгами не рискую.Заработаешь на процентах и потеряешь больше при прижке.У меня принцип не заработать,а сохранить)).
Блиндр,взяла и все рассказала.

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02.08.2017, 17:10
фото пользователя Малинка
Малинка
осенью всегда надо быть осторожным,или в начале года
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02.08.2017, 17:20
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