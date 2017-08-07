﻿ В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины

В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины

Автор:
В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины

14 участков земли в Актобе выставили на аукцион. Торги пройдут по английскому методу, на повышение, 11 августа, передает "Диапазон".

На аукцион выставляются 14 земельных участков. В аренду на 3 года можно будет взять землю для рекламных стел, торговых павильонов, магазинов, аптек, парикмахер­ских, оздоровительного центра, базы для утилизации автомобилей, торговых центров и остановочных пунктов.

11 августа можно будет поторговаться за аренду земельных участков для рекламных стел по пр.Санкибай батыра, торгового павильона по ул. Макаренко и в мкр. Батыс-2, аптеки и парикмахерской в с.Ясное, оздоровительного комплекса, торгового центра и магазина в Нур-Актобе, базы для утилизации автомобилей в районе трассы Актобе-Богословка, магазина на Сельмаше, а также трех остановочных пунктов в районе стадиона, Акации и БСМП.

Регистрация участников аукциона заканчивается за 24 часа до начала.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: ул. Алтынсарина, 2, 2-этаж 50 кабинет, телефон для справок: 8 (7132) 21-25-56.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.08.2017, 10:15
  
Актюбинцы наблюдали лунное затмение
08.08.2017, 17:37
  
В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день
08.08.2017, 14:42
  
Автомобили Тохтара Тулешова выставили на аукцион
08.08.2017, 12:47
  
Фестиваль ретро-песен пройдет в Актобе
08.08.2017, 11:52
  
​В Казахстане внедряют медицинское страхование. Что для нас изменится?
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (4):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
не как не могу понять такие сомнительные мероприятия.  Почему сомнительные? Это что надо такое создать чтоб это успело окупится за три года, при этом было согласовано с архитектурой и благоустройству города соответствовало .  Кто же решится купить то во что вложиться придется а через 3 года уйдет может другому. на кидок похоже больше. 
Ответить
07.08.2017, 23:17
фото пользователя pcproman
pcproman
Я вот тоже не пойму. Всего 3 года. А ведь раскрутишься и попрут с того места. Хитрый ход.
Ответить
08.08.2017, 04:49
фото пользователя beowolf
beowolf
Если освоить по назначению, продлят аренду
Ответить
08.08.2017, 10:38
фото пользователя taxsist2
taxsist2
beowolf тоже так думаю, хотя почему автоперераб.завод,аптека и т.д не пошли? это статус ЗУ или там реально стоят эти здания 
Ответить
08.08.2017, 10:45
Последние новости раздела
В активах Нацфонда зафиксировали убыток в 784 миллиарда тенге
Автомобили Тохтара Тулешова выставили на аукцион
Налог на Google и Aliexpress могут ввести в Казахстане 3
​Пенсии казахстанцам будут начислять по-новому
Курс доллара составил 334 тенге
​Стало известно, сколько зарабатывают имамы в Казахстане 2
Как специалисты высчитывают среднюю зарплату казахстанцев 2
В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает
Девальвации не будет - мажилисмен 6
​Актюбинская область вошла в список регионов, больше всех пополняющих бюджет Казахстана