﻿ Сколько денег потратят в этом году на ремонт дорог в Казахстане

В Казахстане в этом году планируется отремонтировать 2,4 тысячи километров дорог, что на 63% превышает объем работ прошлого года, сообщает мониторинговое агентство Energyprom.kz.

По информации агентства, из-за низкого технического состояния автодорог, аварийности мостов, перегрузки дорог на подходах к городам не реализуются скоростные возможности автомобилей, расходуется в 1,3-1,5 раза больше горючего. Затраты на ремонт и обслуживание транспорта повышены в 2,5-3,4 раза, срок службы автомобилей сокращается на 20-30 процентов. В этом году госсектор запланировал провести средний и капитальный ремонт дорог республиканского, областного и районного значения на 2,4 тысячи километра, что на 63 процента превышает объем работ прошлого года.

Финансирование за год выросло на 60%, составив 160,7 млрд тенге, в том числе на ремонт, содержание и озеленение дорог республиканского значения выделяется 73,4 млрд тенге. На ремонт автодорог областного и районного значений в целях повышения потенциала и конкурентоспособности маршрутов, проходящих по территории республики, а также повышения безопасности дорожного движения выделяется 71,1 млрд тенге. На капитальный и средний ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов предусмотрено 8,6 млрд тенге, что на 73% больше, чем в прошлом году.

На 1 января 2017 года 44% автодорог республиканского значения находятся в хорошем состоянии, 41% - в удовлетворительном и 15% - в неудовлетворительном.

Как отмечается, развитие автодорожной инфраструктуры с учетом вышеприведенных ресурсов будет содействовать увеличению удельного веса дорог в хорошем состоянии, в 2017 году – до 48%, а к 2019 году – до 52% от общей протяженности дорог. Наибольшая концентрация дорог с хорошим состоянием наблюдается в Кызылординской области – 72%, наименьшая в Атырауской и Алматинской областях - 32 и 31,8%.

Что касается дорог областного и районного значения, в хорошем состоянии находится лишь 21%, 44% - в удовлетворительном и 35% - в неудовлетворительном.

Согласно плану в 2018 году их доля в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 67%. Наилучший показатель отмечается в Мангистауской области – 56% дорог в хорошем состоянии, наихудший в ЗКО – 11%.