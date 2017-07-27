﻿ Избивший педофила полицейский в Сатпаеве освобожден под залог

Прокуратурой Сатпаева санкционировано постановление специального прокурора о применении залога.

Прокуратура освободила из изолятора под залог конвоира органов внутренних дел города Сатпаева Карагандинской области, избившего подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки, передает МИА «Казинформ».

«В связи с поступившим ходатайством от родственников сержанта полиции о применении в отношении него меры пресечения «залог», он освобожден из изолятора временного содержания специальным прокурором. Прокуратурой Сатпаева санкционировано постановление специального прокурора о применении залога», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

На период расследования уголовного дела по статье 362 Уголовного кодекса РК «Превышение власти или должностных полномочий» полицейский будет находиться на свободе. Ему запрещено покидать город Сатпаев, находиться в ночное время в увеселительных заведениях, он должен являться к следователю на допрос по первому требованию. Малейшее нарушение ограничений может повлечь изменение меры пресечения на «содержание под стражей». При этом залоговое имущество, которое дали родственники конвоира за его освобождение, автоматически будет обращено в доход государства.

Между тем, Сатпаевский городской суд выдал санкцию на арест 50-летнему подозреваемому в изнасиловании пятилетней девочки. Как сообщили в канцелярии суда, поступило ходатайство от следователя органов внутренних дел Сатпаева об избрании подозреваемому меры пресечения «содержание под стражей».

«Ходатайство удовлетворено. В отношении 50-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 120 Уголовного кодекса «изнасилование малолетнего лица», избрана мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца, то есть до 25 сентября», - сообщили в канцелярии суда.

Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который заявил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя города Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого обнаружена заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру, где надругался над ребенком. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого. О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи.

Руководство департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе.

Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю.