﻿ В Алматинской области потерпел крушение самолет, есть жертвы

В Алматинской области потерпел крушение самолет, есть жертвы

Автор:
В Алматинской области потерпел крушение самолет, есть жертвы

Два человека погибли.

В Алматинской области потерпел крушение легкомоторный самолет, передает Zakon.kz.

По данным Комитета гражданской авиации, ЧП произошло сегодня, 27 июля, недалеко от Жаркента.

"27 июля произошло падение самолёта ЯК-12, принадлежащего авиакомпании "КазАвиа", в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. 2 человека погибли", - сказано в распространенном сообщении.

Сообщается, что выполнялись авиахимработы.

Комитетом начато расследование данного факта.

Официальный представитель КЧС МВД РК подтвердил произошедшее, добавив, что самолет производил обработку кукурузных полей. На борту, включая пилота, находилось два человека, оба погибли.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.07.2017, 11:14
  
Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области
25.07.2017, 17:33
  
Медики прокомментировали состояние пяти человек, сбитых в центре Алматы
25.07.2017, 15:02
  
В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей
23.07.2017, 10:27
  
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
22.07.2017, 11:11
  
Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области
Избивший педофила полицейский в Сатпаеве освобожден под залог
За взятку задержан районный замакима в Карагандинской области 1
Экс-главе ЕНПФ продлили арест еще на месяц
​В Семее 7-летняя девочка задохнулась в холодильнике
Слухи о смерти пятилетней жертвы педофила в Сатпаеве опровергли медики
133 нарушения ПДД за четыре дня совершили водители автобусов в Актобе 1
Актюбинец продал три тонны чужих яблок 1
Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде 3
Пропавшие в Египте казахстанцы были задержаны правоохранительными органами
Loading...