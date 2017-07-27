﻿ Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области

Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области

Автор:
Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области

15-летний ученик школы в Талгаре умер в результате жестокой драки между учащимися.

Трое подростков осуждены на сроки от пяти до восьми лет лишения свободы за смерть 15-летнего школьника Шахзата Махаметова в Алматинской области, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, 18 ноября 2015 года произошла драка между двумя учащимися школы в Талгаре. Главным подозреваемым по делу проходил ученик параллельного класса, который якобы ударил Шахзата Махаметова в солнечное сплетение, от чего у него произошел разрыв селезенки, затем от падения и удара о землю - перелом шейного позвонка и перелом черепа.

"21 июля 2017 года в специализированном межрайонном ювенальном суде № 2 Алматинской области вынесен приговор в отношении трех подростков, двое из которых признаны виновными по статье 28 части 4 (Подстрекательство), статье 106 части 2 пунктам 5, 11 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК и приговорены к пяти годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Еще один несовершеннолетний был признан виновным по статье 106 части 3 УК РК и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.07.2017, 10:12
  
В Алматинской области потерпел крушение самолет, есть жертвы
26.07.2017, 21:10
  
Его убили, как собаку - мать погибшего администратора кафе в Жилянке 4
26.07.2017, 20:50
  
Гонок на проспекте не было - замначальника ДВД о смертельной аварии в парке 1
25.07.2017, 17:33
  
Медики прокомментировали состояние пяти человек, сбитых в центре Алматы
25.07.2017, 15:02
  
В Алматы девушка за рулем сбила 5 человек, в том числе двоих детей
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Алматинской области потерпел крушение самолет, есть жертвы
Избивший педофила полицейский в Сатпаеве освобожден под залог
За взятку задержан районный замакима в Карагандинской области 1
Экс-главе ЕНПФ продлили арест еще на месяц
​В Семее 7-летняя девочка задохнулась в холодильнике
Слухи о смерти пятилетней жертвы педофила в Сатпаеве опровергли медики
133 нарушения ПДД за четыре дня совершили водители автобусов в Актобе 1
Актюбинец продал три тонны чужих яблок 1
Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде 3
Пропавшие в Египте казахстанцы были задержаны правоохранительными органами
Loading...