﻿ В Саздинку снова слетела машина

Как пишут очевидцы в соцсетях, 28 июля ночью в центре города в реку снова слетела машина, сообщает "Диапазон".

"Автомобиль улетел в реку Саздинку в 11 мкр возле торгового центра "Керуен сити", - написали в Инстаграм в группе zello.aktobe.

Как сообщают очевидцы, все живы.

В соцсетях актюбинцы негодуют, почему не установят ограждение вдоль набережной. Машины в Саздинку падают уже не в первый раз.

Напомним, в декабре 2010 года пьяный водитель утопил "Ауди", в июне 2014 года по вине нетрезвого водителя в реку слетел свадебный "Лексус". В сентябре 2014 года, "Субару Легаси" выехав за пределы дорожной полосы, слетела в реку. В машине на тот момент находились две девушки. Одна из них погибла.