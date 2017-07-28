﻿ ​Пятилетней жертве педофила из Сатпаева собирают деньги на операции

​Пятилетней жертве педофила из Сатпаева собирают деньги на операции

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​Пятилетней жертве педофила из Сатпаева собирают деньги на операции

Родители пятилетней жертвы изнасилования в Караганде объявили о сборе денежной помощи на проведение ряда операций, передает Today.kz.

"Малышка перенесла несколько операций, предстоят еще несколько. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Родители открыли счет в "Народном банке" и просят неравнодушных казахстанцев помочь с финансированием медицинской помощи", - сообщила председатель общественного совета родителей при управлении образования Карагандинской области Алия Садырбаева.

Реквизиты счета в АО "Народный банк":
4402576504538054
ИИН 770321350163

Сейчас девочка перенесла операцию, находится в детской больнице Карагандинской области.

На данный момент с ребенком работают психологи.

Напомним, 23 июля в полицию Сатпаева обратился с заявлением о пропаже пятилетней дочери 40-летний местный житель. Она была обнаружена в квартире с неизвестным мужчиной, который позже признался, что обманным путем завел в квартиру несовершеннолетнюю, где изнасиловал ее.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором в служебном помещении конвоир наносит предполагаемому педофилу несколько ударов руками и ногами в паховую область. После этого сотрудник был уволен из органов внутренних дел. Непосредственное руководство конвойной службы привлечено к дисциплинарной ответственности. Следователь отстранен от расследования. Дело передано другому работнику. В соцсетях развернулась акция в поддержку полицейского.

26 июля прокуратура отпустила конвоира из изолятора под залог. В отношении него проводится расследование по статье 362 "Превышение власти или должностных полномочий" УР РК.

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Твист.
Ну а где, мляха, наше родное государство, чиновники и пр.? Опять простые люди будут скидывать свои кровные копейки, чтобы помочь малышке. И ведь помогут же, народ-то у нас отзывчивый к чужому горю. Зато чинуши воруют миллионами, выкидывают немеряно денег на всякие проекты, презентации, повышают себе зарплаты, покупают новые элитные авто и прочее, вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями - помогать людям. Млять, аж зла не хватает! angryangryangry
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28.07.2017, 16:42
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