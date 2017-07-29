﻿ Жительница Актау скончалась в больнице после пикника на море

В Актау родные Ирины Суховой обвинили в ее смерти врачей областной инфекционной больницы, передает lada.kz.

В областную инфекционную больницу 28-летняя Ирина Сухова попала в понедельник, 24 июля. Через два дня ее не стало. Родные Ирины обвинили врачей в халатности, приведшей к смерти девушки. Главный врач областной инфекционной больницы Кайрат Диналиев отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти пациентку.

Олег Елаев, брат Ирины, рассказал, что результаты анализа крови больной пришли только через три дня после госпитализации, когда девушка уже умерла. В ее крови обнаружен стафилококк. Если бы медики не проявили халатность и вовремя сделали необходимые анализы, Ирину можно было спасти, считают родные. Члены семьи уверяют, что девушка была военнослужащей и могла похвастать отменным здоровьем, поэтому с ее внезапной смертью родственники не могут смириться.

"На прошлой неделе в субботу и воскресенье мы отдыхали на море. Ели приобретенную в магазине скумбрию и осетинский пирог. Примерно в 05:00 в понедельник Ирина мне позвонила и сказала, что ей плохо. Ее рвало. Я привез ей лекарства от отравления. Она их приняла, ей стало лучше, и она уснула. Примерно в 10:00 она проснулась, и ей снова стало плохо, тогда мы приняли решение вызвать "Скорую"", - рассказывает Олег Елаев.

Ирину отвезли в областную инфекционную больницу, где, определив у пациентки обезвоживание и низкое давление, медики приняли решение о ее госпитализации.

"Ей стали что-то колоть, а меня отправили домой за вещами. Я оставил врачу свои контакты и уехал. Примерно в 19:00 мы с родными приехали в больницу, где нам сказали, что Ирину перевели в реанимацию. Там нам сообщили, что у Ирины инфекционно-токсический шок, врачи делают все возможное. На следующее утро мы приехали в больницу, где был собран консилиум врачей. Нам сказали, что сестре стало хуже, ее ввели в искусственную кому и продолжают колоть лекарства. В ночь на среду Ирины не стало", - отмечает он.

В среду утром родные получили анализы крови Ирины, согласно которым у девушки в крови обнаружен стафилококк.

"Сестра более двух суток лежала в больнице, а анализы у нее взяли только, когда ее состояние стало критическим. Никаких анализов крови, как мы поняли, до этого не проводилось. Иначе как объяснить то, что результаты анализа крови были получены только после того, как Ира умерла? Ведь если бы стафилококк обнаружили сразу, просто взяв необходимые анализы, спасти сестру можно было бы, проколов обычными антибиотиками", - считает брат погибшей.

Главный врач областной инфекционной больницы Кайрат Диналиев отметил, что подозрение на стафилококк у медиков возникло сразу. И с первых минут поступления она получала соответствующее лечение.

"Сразу после обращения пациентку поместили в палату интенсивной терапии. Все мероприятия проведены в полном объеме. У нас были подозрения на стафилококк, поэтому антибиотики мы подключили к лечению практически сразу. Не смотря на все манипуляции, динамика была тяжелой. Исходя из мировой практики, почти 50 процентов подобных случаев заканчиваются летальным исходом, так как палочка атакует сердце. Кроме того, пациентка обратилась в больницу спустя шесть часов после первичного проявления отравления, это считается поздним обращением. Анализы крови были взяты сразу, а также промывочные воды из желудка, анализ которых делается 40 часов. Со своей стороны мы сделали все, что было в наших силах", - сказал Кайрат Диналиев.

Родные Ирины рассказывают, что после смерти девушки везти тело в морг им пришлось самим через улицу на каталке.

"Это очень страшно, когда с родным тебе человеком обошлись вот так. Мы несколько часов ждали машину, которую, якобы, вызвали врачи, чтобы перевезти тело, но в итоге нам дали каталку и сказали: везите сами", - рассказывают родственники Ирины.

По данному факту, а также по факту смерти Ирины Суховой родственники написали заявления в проверяющие органы. Результаты проверок действий врачей будут известны после независимой экспертизы.

В областной инфекционной больнице отметили, что в настоящее время ежедневно с симптомами отравления в больницу обращаются до 100 человек, треть из них госпитализируют.