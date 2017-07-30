﻿ В Алматы Mercedes разорвал пешехода на части

В Алматы Mercedes S-Class насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. Предположительно, он "байговал" с BMW X6. На развязке с улицей Сейфуллина в неположенном месте переходил дорогу пешеход. Перед ехавшими на большой скорости автомобилями он появился неожиданно. Mercedes резко начал тормозить, пытаясь избежать столкновения. Однако он сбил его, буквально разорвав на части. Обе ноги и руку раскидало по дороге на десятки метров, верхняя часть тела залетела в салон автомобиля через лобовое стекло и осталась в задней части.

Mercedes не остановился и скрылся с места происшествия.

Позже экипаж сотрудников дорожной полиции обнаружили Mercedes в мкр. Горный гигант, возле которого ходили двое парней. Они представились случайными прохожими и ушли. Когда к месту происшествия прибыли криминалисты, кинологи и другие сотрудники, они появились снова, что вызвало у полицейских подозрения. Поговорив с ними, полицейские задержали их. Выяснилось, что один из парней является владельцем Mercedes. Он указал на своего спутника и сообщил, что он находился за рулем во время ДТП. Второй парень напрочь отрицал заявление хозяина иномарки. Он также сообщил, что в салоне остались его вещи и он хочет их забрать. Молодой человек вел себя неадекватно и буянил, по всей вероятности он был в нетрезвом состоянии. Его посадили в патрульный автомобиль.

В ходе беседы с полицейскими, владелец немецкой иномарки рассказал, что не находился в салоне авто в момент ДТП. По его словам, он со своим спутником, с которым он познакомился совсем недавно, отдыхал в клубе и распивал спиртное. Парень попросил ключи от Mercedes, чтобы довезти девушку до дома на хорошей машине, чтобы произвести на нее впечатление. Хозяин авто отдал ключи, предупредив, что за последствия он будет отвечать сам. Также он рассказал, что не знаком с девушкой и не знает, находился ли кто-нибудь еще в Mercedes во время ДТП.

Он также сообщил, что предполагаемый водитель Mercedes позвонил ему и рассказал о произошедшем. Владелец подъехал к брошенной иномарке, его спутник рассказал детали. Так, двигаясь по улице 8 Гвардейской Дивизии парень остановился. Он попытался избавиться от тела, выкинув его в кусты у забора. Он выбросил одну часть тела, затем, увидев туловище погибшего, он скрутил госномера, бросил их в окровавленный салон и скрылся.

На месте происшествия работали дознаватели, криминалисты и кинологи. Личность погибшего установлена. Его удостоверение обнаружили в салоне под телом.