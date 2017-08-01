﻿ Алматинка, потерявшая ноги в страшной аварии, выписалась из больницы

Алматинка, потерявшая ноги в страшной аварии, выписалась из больницы

Автор:
Алматинка, потерявшая ноги в страшной аварии, выписалась из больницы

Катя призналась, что устала от «больничного покоя», и, услышав от врача о возможности выписки, обрадовалась.

Потерявшая ноги в страшном ДТП алматинка Екатерина Парафиева выписалась из больницы, пишет Zakon.kz..

«Кто счастливый едет домой, тот я!», - заявила девушка.

Катя призналась, что устала от «больничного покоя», и, услышав от врача о возможности выписки, обрадовалась.

«Этап больничной реабилитации позади, за что отдельное спасибо врачам и сотрудникам больницы, которые принимали в этом непосредственное участие. Теперь у нас этап домашней адаптации, назовем его так. Будем привыкать, будем учиться», - написала Парафиева.

Напомним, авария произошла 16 июня на проспекте Аль-Фараби,близ пересечения с улицей Навои.

Полиция Алматы проводит досудебное расследование по фактудорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала Екатерина Парафиева и ее подруга.

По словам брата Екатерины Евгения, операцию ей сделали бесплатно, собранные неравнодушными средства пойдут на реабилитацию, которая может продлиться не один год.

Мужчина добавил, что некие люди пытались взломать киви-кошелек: рассказывали про какой-то сбой, просили сообщить пин-код. Но его родственники никому не сказали.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.08.2017, 15:06
  
В Актобе перевернулась полицейская машина 1
01.08.2017, 09:44
  
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
31.07.2017, 12:01
  
Скончался мотоциклист, сбивший девушку на пешеходе в Астане
31.07.2017, 11:43
  
В Турции перевернулся автобус с туристами, около 30 человек пострадали
30.07.2017, 10:41
  
В Алматы Mercedes разорвал пешехода на части
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя my.imya
my.imya
Молодая красивая девушка. Сил ей и здоровья!
Ответить
01.08.2017, 13:24
Последние новости раздела
В Казахстане новорожденную отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти
В Актобе перевернулась полицейская машина 1
У 62-летней актюбинки украли велосипед
В Балхаше 15-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования отчимом
Известный казахстанский художник утонул в бассейне на Алаколе
Актюбинец обманом выманил у астанчанок более 8 млн тенге
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
​Мама покусанной в садике девочки рассказала «Диапазону» подробности случившегося 16
Полицейские в Шымкенте спасли немого подростка, тонувшего в реке
Экс-олигарха Тохтара Тулешова за старые долги разыскал крупный кредитор 1