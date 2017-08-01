﻿ Актюбинец обманом выманил у астанчанок более 8 млн тенге

Актюбинец обманом выманил у астанчанок более 8 млн тенге

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Актюбинец обманом выманил у астанчанок более 8 млн тенге

Столичными полицейскими задержан житель Актобе подозреваемый в мошенничестве крупном размере, передает ИА «NewTimes.kz».

29 июля с заявлением в полицию обратилась жительница Астаны, о том, что малознакомый молодой человек обманным путем завладел ее деньгами в сумме 7 млн тенге.

«В последующие дни в полицию обратились еще две местные жительницы. Одна из них оформляла товарные кредиты на свое имя, а товар передала задержанному, который убедил потерпевшую, что погасит задолженность самостоятельно. Таким образом подозреваемый выманил у женщины 1,5 млн тенге. Еще одна пострадавшая аналогичным образом лишилась 300 тыс тенге», - уточнили в пресс-службе ДВД Астаны.

Сообщается, что молодой человек представлялся именем «Акрам». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УВД района «Есиль» Астаны задержан 25-летний ранее судимый житель Актюбе.

В настоящее время подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование.

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