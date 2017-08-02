﻿ В Балхаше 15-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования отчимом

Он настолько запугал ребенка, что девочка не решалась рассказать обо всем матери. Отчим издевался над девочкой до тех пор, пока она не забеременела.

Домогаться до падчерицы житель Балхаша стал, когда девочке исполнилось 13 лет. Все произошло в родительском доме мужчины.

«Вместе с супругой и малолетней падчерицей он приехал в поселок Куаныш Актогайсткого района, где жили его родители. Насильник дождался того момента, когда супруга и его родители выйдут во двор. Семья занималась работами по хозяйству. Девочка осталась в доме одна. Отчим зашел в дом и стал приставать к падчерице. Она не смогла оказать ему сопротивление», - уточняет издание.

Сообщается, что мужчина пригрозил ребенку, что если о случившемся узнает мать, ей несдобровать. Он настолько запугал девочку, что она ни словом не обмолвилась. Отчим почувствовал безнаказанность. В течении трех последующих лет он насиловал девочку-подростка. Издевательство длилось с лета 2013 года вплоть до ноября 2016.

О гнусных поступках отчима стало известно после того, как девочка забеременела. Вся семья была шокирована.

«Балхашца арестовали. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В итоге мужчине дали 15 лет в колонии максимальной безопасности», - отмечает издание.