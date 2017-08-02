﻿ У 62-летней актюбинки украли велосипед

Полицейские по "горячим следам" нашли украденный велосипед и задержали 18-летнего актюбинца. Об этом "Диапазону" рассказали в пресс-службе ДВД области.

Всего за 31 июля актюбинские полицейские раскрыли 5 правонарушений. Среди них, кража велосипеда, попытка ограбить магазин, и хулиганство.

Так, 31 июля в полицию поступило сообщение 62-летней актюбинки о совершении кражи велосипеда марки "Стеллс" в районе 11 микрорайона. Незамедлительно отреагировав на поступившее сообщение патрульный экипаж по "горячим следам" задержал 18-летнего жителя города.

Также, ночью в одном из магазинов города злоумышленники, отжав окно, пытались совершить кражу. Полицейские задержали двух преступников на месте преступления.

Отмечается, что за последний месяц полицейские дорожно-патрульной службы раскрыли более 60 правонарушений, из них 3 угона автомобиля, 29 хулиганств и более 20 краж, совершенных разными способами.