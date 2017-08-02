﻿ В Актобе перевернулась полицейская машина

В Актобе в результате ДТП перевернулась патрульная машина.

Авария произошла 1 августа примерно в 17 часов в районе Кирпичного моста.

"24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 нарушил ПДД. Двигаясь со стороны ул.Шернияза в направлении ул.Жанкожа батыра по проспекту Нокина, не снизил скорость движения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со служебным полицейским автомобилем "Лада Гранта", который из-за столкновения перевернулся. В происшествии никто не пострадал. В отношении водителя ВАЗа составлен протокол об административном правонарушении", - рассказали в пресс-службе ДВД.

В момент совершения ДТП водитель не имел при себе водительское удостоверение.