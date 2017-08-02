﻿ В Казахстане новорожденную отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти

В Казахстане новорожденную отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти

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В Казахстане новорожденную отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти

Мать думала, что ее ребенок умер из-за недовеса.

В Акмолинской области работники перинатального центра лишили девочку родительской заботы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры региона.

На протяжении 14 лет при живых родителях девочка воспитывалась в детских домах.

Как выяснилось, ребенок родился весом 950 гр., состояние при рождении было крайне тяжелое, и девочку перевели в реанимационное отделение. Мать ребенка рассказала, что в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка из-за недовеса. Поэтому дальнейшей судьбой дочки она и не интересовалась. Сотрудники же перинатального центра составили акт на брошенного ребенка, и передали в дом ребенка, а в последующем в Аккольский детский дом.

В настоящее время девочка передана родителям. В отношении работников перинатального центра инициирована проверка.

"Прокуратурой Акмолинской области проведен анализ состояния законности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анализ указал на отсутствие взаимодействия между органами опеки попечительства и внутренних дел по розыску родителей детей", - отметили в прокуратуре области.

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