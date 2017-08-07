﻿ Администратор ресторана испортил свадьбу 20 молодоженам Астаны

Полиция Астаны задержала администратора одного из ресторанов Астаны, обманувшего 20 человек, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в ДВД Астаны, расследование в отношении 31 летнего мужчины проводится по факту мошенничества.
«Задержан 31-летний администратор банкетного зала. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В УВД Алматинского района обратились 20 горожан. Сумма ущерба оценивается в 15 млн тенге», - подтвердила официальный представитель ДВД Астаны Софья Кылышбекова.
Ранее житель Астаны Кали Аубакиров на своей странице в Facebook cообщил, что его обманул администратор ресторана, где мужчина планировал провести свадьбу.
«13 мая 2017 года я внес первоначальный взнос и получил квитанцию с печатью и штампом «Оплачено». На следующий день мне позвонил Сабит и предложил участвовать в акции от владельцев ресторана заключающейся во внесении 100% оплаты за мероприятие и получение скидки 1000 тенге с человека. И вот, 15 мая 2017 года я внес всю оставшуюся сумму», - написал жених на странице в Facebook.
Позже выяснилось, что деньги администратор Сабит в кассу заведения не внес.
«Директор ресторана разговаривала с явным нежеланием, строя диалог с обвинительный уклоном, укоряя меня в доверии и полной оплате суммы за проведение мероприятия. Своей вины в том, что администратор ее ресторана, проработавший около 2 лет, имевший свободный доступ к печати ТОО, приходно-кассовым ордерами и принимавший денежные средства от клиентов, а впоследствии обманувший меня и многих других людей - она не признавала!» - возмущается Кали.
Директор ресторана не согласилась с требованиями вернуть деньги или провести мероприятие. В результате Кали Аубакиров был вынужден отказаться от проведения долгожданного мероприятия.
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